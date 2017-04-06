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AA'nın kuruluş yıl dönümüne "off road"culardan kutlama

- Niğde Off Road Kulubü üyeleri, AA'nın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA flaması ve Türk bayrakları taktıkları arazi araçlarıyla konvoy oluşturarak tur attı - Nevşehir'de turistler için ATV turu düzenleyen bir firma da araçlarına AA için kutlama pankartı astı

AA'nın kuruluş yıl dönümüne

NİĞDE/NEVŞEHİR (AA) - Niğde Off Road Kulubü (NİĞDOFF) üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için, AA flaması ve Türk bayrakları taktıkları arazi araçlarıyla konvoy oluşturup kent merkezinde tur attı. Nevşehir'de de ATV'lerle turistlere yönelik tur düzenleyen bir firma, araçlarına kutlama pankartı astı.

Ömer Halis Meydanı'nda araçlarıyla toplanan kulüp üyeleri, "AA 97. yılında" yazılı pankart açarak, kuruluş yıl dönümünü kutladı.

NİĞDOFF Kulüp Başkanı Ümit Kaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AA'nın güvenilir ve tarafsız bir haber kaynağı olduğunu söyledi.

Kaya, "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Niğde bürosu çalışanlarına bir jest yapmak istedik. Niğde Off Road Kulübü olarak toplandık. Şehir turu atacağız. Dağlara çıkmak isterdik ancak hava şartlarından dolayı çıkamadık." dedi.

İnsanların haber alma özgürlüğü olması gerektiğini vurgulayan Kaya, bu özgürlüğün bulunmadığı ülkelerde her zaman sıkıntı yaşandığına işaret ederek, "AA, o açıdan önemli bir kurum ve kuruluştur." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Kaya, AA muhabiri Betül Abbak'a çiçek takdim etti.

Daha sonra Ömer Halis Meydanı'ndan hareket eden 20 araç, şehir turu attı.

- Nevşehir

Kapadokya'da turistlerin doğal kaya oluşumlarının bulunduğu vadilerde ve peribacaları arasında gezinti yapmalarına imkan sağlayan ATV araçlarıyla tur düzenleyen bir firma da Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde araçlarına "Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz" yazılı afiş astı.

İşletme sahibi Adem Demirci, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yakın günlerde kurulan AA'nın Türkiye için stratejik önemi bulunan, Türk basınının öncü kuruluşlarından olduğunu belirtti.

Demirci, "Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, yurt ve dünya genelinde nitelikli haber almamızı sağlayan önemli bir kuruluş. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile aynı günlerde kurulmuş olan öncü basın kuruluşu AA’nın 97'nci yıldönümünü kutlayarak, başarı dilemek istedik." diye konuştu.

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