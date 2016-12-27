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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu, 3 fotoğrafa oy verdi

AA'nın

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) ziyaret eden Toçoğlu, toplantı sonunda, AA'nın dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde yayınladığı 700 binin üzerinde kare arasından belirlenen 45 seçkin fotoğrafı inceledi.

Zeki Toçoğlu, haber kategorisinde Mahmud Rslan'ın "Ümran Daknes", yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Bursa'da Ramazan" ve spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Kenan Sofuoğlu'nun Zaferi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına kendilerinin de katıldığını belirten Toçoğlu, "Spor branşında hemşehrimiz Kenan Sofuoğlu'nun yeni doğan bebeğiyle çekilen fotoğrafı tercih ettik. Yine haber kategorisinde Ümran bebeği tercih ettik, çünkü dünyanın duyarsızlığını ve Suriye'deki dramı ifade eden, buradaki ilgisizliğe karşı içimizi acıtan bir fotoğraf." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu, yaşam kategorisinde de "Bursa'da Ramazan" adlı fotoğrafı tercih ettiğini dile getirerek, "Teravih namazının yorgunluğundan uyuya kalmış bir delikanlı ilgimizi çekti. Hayırlı olsun. Anadolu Ajansını bu faaliyetinden dolayı tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

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