ARDAHAN (AA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Biber, AA'nın oylamaya sunduğu Haber, Yaşam ve Spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek her bir kategoride birer fotoğraf seçti.

Biber, Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Sokakta yatsı namazı", Yaşam kategorisinde Günay Nuh'un "Ardahan'da kış", Spor kategorisinde ise Abdullah Çoşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Oylamaya sunulan her bir fotoğrafın çok şey ifade ettiğini belirten Biber, kendisinin de fotoğrafa ilgisinin olduğunu, bu nedenle oylamaya sunulan fotoğraflardan etkilendiğini dile getirdi.

Biber, "Ülkemizin habercilik alanında gururu olan AA, dünyanın dört bir yanından özellikle mazlumların, mağdurların sesini dünya kamuoyuna taşıyan çok önemli bir görevi üstleniyor. Bu anlamda çok önemli fotoğraflar var. Biz de seçimimiz yaptık. Sonuç, inşallah hayırlısı olur." dedi.