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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi

AA'nın

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

Çavuşoğlu, haber kategorisinde, Suriye'de 30 Ağustos'ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal eden rejime ait savaş uçaklarının, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde yer alan yerleşim yeri ve çarşıya düzenlendiği hava saldırısını kareleyen Diaa al Din'in "Suriye'de ateşkes ihlalleri" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu" fotoğrafını seçen Çavuşoğlu, spor kategorisinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası Final mücadelesinde İngiltere Milli Ampute takımını, 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı'nın maç sonrası yaşadığı sevinci kareleyen Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

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