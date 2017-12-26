Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Vahap Çelik Lokman Kurt Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı, oylamaya katıldı

AA'nın


ANKARA (AA) - Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Nazmiye, AA foto muhabirlerinin çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Wisam Hashlamoun tarafından çekilen "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafı beğenen milli sporcu, yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" fotoğrafını oyladı.

Nazmiye Muratlı, spor kategorisinde Sergey Bobok'un "Kızaklı köpek yarışı" ve İsa Terli'nin "Minik Beşiktaşlı" adlı fotoğraflarını tercih etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" OylamasıHalterNazmiye MuratlıParalimpik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5