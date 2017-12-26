ANKARA (AA) - Paralimpik milli halterci Nazmiye Muratlı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Nazmiye, AA foto muhabirlerinin çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Wisam Hashlamoun tarafından çekilen "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafı beğenen milli sporcu, yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" fotoğrafını oyladı.
Nazmiye Muratlı, spor kategorisinde Sergey Bobok'un "Kızaklı köpek yarışı" ve İsa Terli'nin "Minik Beşiktaşlı" adlı fotoğraflarını tercih etti.