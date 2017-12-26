ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Külcü, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

Haber kategorisinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 metre rakımlı tepede kurulan üs bölgesinde vatani görevini yapan askerlerin bayram namazı kıldığı anı kareleyen Özkan Bilgin'in "Mehmetçik bayram namazı" fotoğrafına oy veren Külcü, yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" adlı fotoğrafına oy kullandı.

Başkan Külcü'nün spor kategorisindeki tercihi ise Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan coşkuyu anlatan "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraf oldu.

"Yılın Fotoğrafları Oylaması" çalışmasından dolayı Anadolu Ajansını ve foto muhabirlerini tebrik eden Külcü, fotoğrafların anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.



Külcü, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bugüne yaklaşık 100 yılı geride bırakmış olan Anadolu Ajansı, bizim gerçekten gururumuz olan kuruluşlarımızdan birisi. Habercilik alanındaki başarısını zaten uzun zamandan beri biliyoruz. Birçok noktada, habercilerin gitmekten çekindiği, haber yapmaktan korktuğu alanlarda cesurca, korkusuzca haber yapan kuruluş olması da dolayısıyla bizim zaten göğsümüzü kabartıyor. Son yıllarda fotoğraf yarışmasıyla da kendisi için çok farklı bir alan açarken gönüllerde yapmış olduğu çalışmayla da taht kurmuş oldu. Bir yandan özel fotoğraflarla habercilik noktasında göstermiş olduğu başarının yanı sıra özellikle Filistin, Suriye gibi bölgelerde hatta Afrika'nın içlerindeki birçok noktada çekmiş olduğu özel fotoğraflarla mazlumların, ezilen insanların sesi olmak, onların görünen yüzü, tutan eli olmak hususunda çok farklı bir çabayı ve yüksek bir başarıyı ortaya koyuyor. Bu tutumu dolayısıyla Anadolu Ajansımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."