Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Meltem Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Emniyet Genel Müdürü Altınok, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı

AA'nın

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Altınok, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyen Altınok, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp, gözlerini bağlayıp götürdüğü Filistinli Fevzi El-Junidi'yi konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafı seçti.

Altınok, "yaşam kategorisi"nde Ali İhsan Öztürk'ün Muş'ta çektiği "koyunların yolculuğu" isimli fotoğraf için oy kullandı.

Selami Altınok'un "spor kategorisi"ndeki tercihi ise Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan sevinci anlatan "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraf oldu.

- "Duygularıma hitap eden resimleri seçtim"

Fotoğrafların direkt hayatın içinde olduğunu belirten Altınok, "Toplum, millet olarak duygusal insanlarız. Duygularıma hitap eden resimleri seçtim. Hayatın her yönüyle duyguyla acıyla nefretle hayatın gerçek anlamıyla ve yaşadığımız dünyanın bütün iyi veya kötü çıplaklığıyla çekilmiş resimler. Çekenleri tebrik ediyorum, bize tek bir karede hayatı yansıtmalarından dolayı da minnettarım." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AAAnadolu AjansıEmniyet Genel Müdürü Selami AltınokYılın Fotoğrafları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5