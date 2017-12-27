ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Altınok, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyen Altınok, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp, gözlerini bağlayıp götürdüğü Filistinli Fevzi El-Junidi'yi konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafı seçti.

Altınok, "yaşam kategorisi"nde Ali İhsan Öztürk'ün Muş'ta çektiği "koyunların yolculuğu" isimli fotoğraf için oy kullandı.

Selami Altınok'un "spor kategorisi"ndeki tercihi ise Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan sevinci anlatan "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraf oldu.

- "Duygularıma hitap eden resimleri seçtim"

Fotoğrafların direkt hayatın içinde olduğunu belirten Altınok, "Toplum, millet olarak duygusal insanlarız. Duygularıma hitap eden resimleri seçtim. Hayatın her yönüyle duyguyla acıyla nefretle hayatın gerçek anlamıyla ve yaşadığımız dünyanın bütün iyi veya kötü çıplaklığıyla çekilmiş resimler. Çekenleri tebrik ediyorum, bize tek bir karede hayatı yansıtmalarından dolayı da minnettarım." diye konuştu.