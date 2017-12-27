KARS (AA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber" kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direniş'in sembolü 14 yaşındaki çocuk", "yaşam" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Engelli kardeşlerin yaşamı" ve "spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci'' isimli fotoğrafına oy verdi.

Oylama sonrası fotoğrafları değerlendiren Vali Doğan, AA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında 3 fotoğrafa oy verdiğini ifade ederek, "3 kategoride yapılan yarışmada umarım benim seçtiklerim birinci gelir diye düşünüyorum." dedi.

Rahmi Doğan, fotoğrafları tek tek incelediğini de aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii son günlerdeki ABD'nin 'Kudüs'ü başkent' ilan etmesi sebebiyle gündeme gelen bir Filistinli çocuğun 21 İsrail askeri tarafından gözaltına alınması olayı hem Türkiye, hem dünya kamuoyunda ciddi yer almıştı. Haber kategorisinde bu konuya ilişkin fotoğrafı tercih ettim. Yine spor alanında Ampute Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki sevinci gösteren fotoğraf çok ilgimi çekti, hem onların hayata tutunuşlarını hem de bu millete yaşattıkları heyecanı gördüğüm için bu fotoğrafı beğendim. Amansız istek ve taleplerimiz var, gençlerimiz, çocuklarımız bu resme bakarak bir nebze olsun, bu çocuk hayata tutunmuş bizim de elimizdeki imkanlarla neler yapabileceğimizi görmemiz açısından çok anlamlı bir resim, bunu tercih ettim." diye konuştu.

Doğan, yeni yıla ilişkin temennilerini de "2018 yılının acıların daha az, hatta hiç olmadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Türkiye, milletimiz, devletimiz için daha huzurlu, birlik ve beraberliğimizin güçlü olduğu bir yıl diliyorum." şeklinde dile getirdi.