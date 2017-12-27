KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özkan, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Myanmar'dan teknelerle kaçış" başlıklı fotoğrafını seçen Özkan, Yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu", Spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" konulu fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirme yapan Özkan, AA'nın kente ilişkin haberleri en sağlıklı şekilde kamuoyu ile paylaşma yönünde çok ciddi bir çaba harcadığını belirterek, çalışanları tebrik etti.

Vali Özkan, AA'nın hem ulusal hem de küresel düzeyde ülkenin hassasiyetlerini de esas alarak çok önemli habercilik yaptığını dile getirerek, "Milli haberleşme kurumumuz olan Anadolu Ajansımızın yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı bütün çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Başarılarının artarak devamını diliyoruz." dedi.

Kahramanmaraş açısından da ilin özelliklerinin ve güzelliklerinin en iyi şekilde hem Türkiye hem de dünyayla paylaşıldığını ifade eden Özkan, bu yönüyle de AA'nın önemli bir fonksiyon icra ettiğini belirtti.

Memleketin birliğine, insanların huzur ve refahının önemine dikkati çeken Vali Özkan, şunları kaydetti:

"Bütün kurumlara, insanlarımıza düşen vazifeler vardır ama bu olguların sağlıklı bir şekilde tespit edilerek dünya kamuoyuyla ve insanlarımızla paylaşılması çok önemli. Bazen haklı olduğumuz noktalarda bile haksız duruma düşebiliriz, eğer sağlıklı, milli bir iletişim stratejisini inşa edip, icra etmemiş olursak. Dolayısıyla Anadolu Ajansımızın bu noktada öncü kuruluş olarak tüm çalışanlarıyla beraber hem doğru haberi doğru zamanda yakalayıp kamuoyuyla paylaşması hem de bu millet hassasiyetlerini esas alarak, küresel düzeyde memleketimize, milletimize yönelik algı operasyonlarının bertaraf edilmesi ve doğrunun millete, dünyaya sunulmasında çok önemli bir faaliyet icra ettiğini hep beraber müşahede ediyoruz."