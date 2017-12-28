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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA'nın

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve yatsı namazını sokakta kılan bir Filistinlinin görüntülendiği Mostafa Alkharouf'un "Sokakta yatsı namazı" fotoğrafına oy veren Yıldız, yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteç ile yuvasına döndü", spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken foto muhabirlerini tebrik eden Yıldız, "AA'nın çalışmalarını gururla izliyoruz. Yönetici olarak beğenerek takip ettiğimiz ve birlikte çalıştığımız bir kurum. Fotoğrafların da hepsi birbirinden değerli. İnsan seçmekte çok zorlanıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
"Yılın Fotoğrafları" OylamasıAnadolu Ajansı (AA)Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız
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