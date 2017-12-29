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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Gaziantep Valisi Yerlikaya 3 fotoğraf için oy kullandı - Vali Yerlikaya: - "Şehrimizin güzelliklerini sadece şehrimize değil tüm dünyaya yaymak için AA'nın profesyonel fotoğraf sanatçılarından yararlanıyoruz"

AA'nın

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylaması hakkında bilgi alan Yerlikaya, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yerliakaya, haber kategorisinde Özkan Bilgin'nin "Mehmetçik'in bayram namazı", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "parçalı ay tutulması", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Ramil altına koştu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve başarılı olduğunu belirten Vali Yerlikaya, her bir fotoğrafın birbirinden özel ve başarılı kareler olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin, bulundukları şehrin güzellikleri ön plana çıkardıklarını dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehrimizin güzellikleri sadece şehrimize değil tüm dünyaya yaymak için AA'nın profesyonel fotoğraf sanatçılarından yararlanıyoruz. En son 'Işığın şehri Gaziantep' çalışmasıyla da AA muhabirleriyle beraberdik. AA'nın kıymetli deklanşörleriyle bir çalışma yaptık. Yıl biterken, son mesai gününde bana böyle bir şans verilmesinden dolayı Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum."

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Ali YerlikayaAnadolu AjansıFoto OylamasıGaziantep
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