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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Yazar İskender Pala, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi

AA'nın

İSTANBUL (AA) - Yazar İskender Pala, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Son olarak "Abum Rabum" kitabını okuyucuyla buluşturan Pala, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Pala, ilk olarak "haber" kategorisini inceledi ve Alaa Muhammed'in "Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri'ne saldırdılar" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyen Pala, bu kategoride Cem Öksüz'ün çektiği "Türk Yıldızları İzmir'de" isimli fotoğrafını oyladı.

İskender Pala, "spor" kategorisinde ise tercihini, Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan Bünyamin Sezer'in, Mario Strmotic'in objektifine yansıyan fotoğrafından yana kullandı.

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