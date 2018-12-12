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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Şen, "Haber" kategorisinde "Yemin", "Yaşam" kategorisinde "Bir avuç arı", "Spor" kategorisinde "Ata sporu" fotoğraflarına oy verdi

AA'nın
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ANKARA (AA) - Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şen, Türksat AŞ Genel Müdürlüğü'nde AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, bilgi aldı. Daha sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Şen, "Haber" kategorisindeki tercihini Ali Atmaca'nın "Yemin" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Şen, "Yaşam" kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", "Spor" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli fotoğrafını tercih etti.

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AA Yılın Fotoğrafları OylamasıCenk ŞenTürksat
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