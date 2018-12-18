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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı

AA'nın
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ANKARA (AA) - PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bozgeyik, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Daha sonra "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Bozgeyik, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Bursa Dağı'na Türk Bayrağı" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam kategorisi"nde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" adlı fotoğrafını tercih eden Bozgeyik, "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karetenin Sultanları" isimli fotoğrafında karar kıldı.

Bozgeyik, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, tercih etmekte zorlandığını söyledi.

Türkiye açısından unutulmaması gereken anların fotoğraf karesine yansımasının ve oylanmasının önemli olduğunu vurgulayan Bozgeyik, söz konusu fotoğrafların, olayların önemini de hatırlattığını kaydetti.

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