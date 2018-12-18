ANKARA (AA) - Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Özdemir, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı, daha sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.
"Haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" adlı fotoğrafına oy veren Özdemir'in, "Yaşam kategorisi"ndeki tercihi İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" adlı fotoğrafı oldu.
Özdemir, "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karetenin Sultanları" isimli fotoğrafını tercih etti.