ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Uraloğlu, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Daha sonra "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Uraloğlu, "Haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti" adlı fotoğrafına oy verdi.



"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" adlı fotoğrafını tercih eden Uraloğlu, "Spor" kategorisinde ise oyunu Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğrafından yana kullandı.

