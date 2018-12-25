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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- TSE Başkanı Adem Şahin, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldı

AA'nın
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ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Şahin, TSE'de, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğrafına oy veren Şahin, söz konusu karenin, Türkiye'nin terörle mücadelesinin nasıl bir inanç ve kararlılıkla sürdürüldüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Şahin, "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafını tercih ederek, "Yaşam bu işte, güç koşullarda başka bir canlının hayatını korumaya çalışmak." dedi.

"Spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" fotoğrafını seçen Şahin, "Bu karenin, Malazgirt Zaferi'nin kutlama programı çerçevesinde, ata sporlarının gündeme getirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" OylamasıAdem ŞahinTSE
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