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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- ATO Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldı

AA'nın
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Baran, ATO'da, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi" başlıklı fotoğrafına oy veren Baran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bölgede İsrail başta olmak üzere egemen güçlerin karşısında dikilebilen dünyadaki tek lider. Çok önemli bir misyon üstlendiğini düşündüğüm için Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını seçiyorum." dedi.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafını tercih eden Baran, bunun örnek bir "yaşam" karesi olduğunu söyledi.

Baran, "Spor" kategorisinde ise Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" fotoğrafını seçti. Gürsel Baran, "Lionel Messi, Cüneyt Çakır'ın önünde diz çökmüş. Çakır, milli gururumuz, bizleri çok iyi temsil ediyor." diye konuştu.

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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" OylamasıATOGürsel Baran
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