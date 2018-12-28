ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Ahmet Cevat Acar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Acar, TÜBA'da, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde, Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" başlıklı fotoğrafına oy veren Acar, Türk bayrağının bölgede güvenin sembolü olduğunu söyledi.

Acar, "Yaşam" kategorisinde Soner Kılınç'ın "Göktaşı Yağmuru" fotoğrafını tercih ederek, "Endüstrileşme sonucunda, aşırı ışıklanma ve aydınlatma nedeniyle göremediğimiz yıldızları ve gece manzarasını gözleme imkanı veren bu kare muhteşem." dedi.

"Spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" fotoğrafını seçen Acar, karenin Malazgirt Zaferi'nin kutlanması, tarihi sporların hatırlatılması ve teknik özellikleri bakımından çok sanatsal ve anlamlı olduğunu kaydetti.