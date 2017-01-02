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AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı

Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı. Haber kategorisinde "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek", yaşamda "Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu", sporda ise "Şenol Güneş" başlıklı fotoğraflar birinci oldu.

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde toplam 45 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 165 bin 560 kişi katıldı.

Aralık boyunca devam eden oylamada, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" fotoğrafı 6 oy farkla birinciliği elde ederken, yaşamda Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu", sporda ise Bülent Doruk'un "Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafları birinci oldu.

"Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" başlıklı fotoğrafta, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine karşı Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşların, ellerindeki meşalelerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelişleri yer alıyor.

"Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu" başlıklı fotoğrafta, Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halid Nasır'a yardım eli uzatılmasının ardından, 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın mutluluğu objektife yansıyor.

"Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafta ise Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maç sonrası, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinç görülüyor.

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