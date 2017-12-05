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AB, ABD'den 'telefon numarası' istedi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "ABD'de Avrupa'nın numarası var. Sorma sırası bizde; Washington'u aramak istediğimizde kimi arayalım?" dedi.

AB, ABD'den 'telefon numarası' istedi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD yönetimindeki dağınıklığa atıfta bulunarak, "Washington'u aramak istediğimizde kimi arayalım?" diye sordu.

Mogherini, Euronews'e yaptığı açıklamada, AB'nin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının ardından Washington'la nasıl diyalog kurduğuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD ile tüm seviyelerde "tek ses" konuştuklarını söyleyen Federica Mogherini, "Henry Kissinger'ın (eski ABD Dışişleri Bakanı) şakasıydı zannedersem. 'Avrupa'yı aramak istesem kimi arayayım?' derdi. Şimdi ABD'de Avrupa'nın numarası var. Sorma sırası bizde; Washington'u aramak istediğimizde kimi arayalım? Ancak yine de sık sık görüşüyoruz ve bir takım sorunlar üzerinde hala beraber çalışıyoruz." dedi.

Muhabir: Hasan Esen

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