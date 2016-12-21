AB Adalet Divanı'ndan Fas kararı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB’nin Fas ile yaptığı siyasi ve ticari anlaşmaların Batı Sahra’yı kapsamadığına karar verdi.

Lüksemburg’da bulunan AB’nin en üst düzey mahkemesi Adalet Divanı, AB ve Fas arasında yapılan siyasi ortaklık anlaşması ile ticari anlaşmaların Batı Sahra’yı kapsamadığını karara bağladı.

AB Adalet Divanı kararında, taraflar arasında yapılan ticari ve siyasi anlaşmaların geçerli olduğuna ancak anlaşmalarda özellikle belirtilmediği gerekçesiyle Batı Sahra’nın kapsanmadığına hükmetti.

AB ve Fas 2000 ve 2012 yılında yaptığı ticaret anlaşmasıyla karşılıklı olarak tarım ürünleri, işlenmiş gıda, balık ve balık ürünleri ticaretinde gümrük vergisini kaldırmıştı. Fas, çeşitli mali yardımlar karşılığında AB ülkelerinin balıkçı gemilerinin karasularında çalışmasına izin vermişti.

Batı Sahra’daki Polisario Cephesi anlaşmaların iptali talebiyle konuyu mahkemeye taşımıştı. Mahkeme, 10 Aralık 2015’te ticari ve siyasi anlaşmaların bozulmasına karar vermişti. Fas, bir süre anlaşmaları askıya almış, ardından mahkeme kararına yönelik AB Adalet Divanına itirazda bulunmuştu.

-Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ve Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.