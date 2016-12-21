Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

AB Adalet Divanı'ndan Fas kararı

- AB Adalet Divanı, AB'nin Fas ile yaptığı siyasi ve ticari anlaşmaların Batı Sahra'yı kapsamadığına hükmetti

AB Adalet Divanı'ndan Fas kararı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB’nin Fas ile yaptığı siyasi ve ticari anlaşmaların Batı Sahra’yı kapsamadığına karar verdi.

Lüksemburg’da bulunan AB’nin en üst düzey mahkemesi Adalet Divanı, AB ve Fas arasında yapılan siyasi ortaklık anlaşması ile ticari anlaşmaların Batı Sahra’yı kapsamadığını karara bağladı.

AB Adalet Divanı kararında, taraflar arasında yapılan ticari ve siyasi anlaşmaların geçerli olduğuna ancak anlaşmalarda özellikle belirtilmediği gerekçesiyle Batı Sahra’nın kapsanmadığına hükmetti.

AB ve Fas 2000 ve 2012 yılında yaptığı ticaret anlaşmasıyla karşılıklı olarak tarım ürünleri, işlenmiş gıda, balık ve balık ürünleri ticaretinde gümrük vergisini kaldırmıştı. Fas, çeşitli mali yardımlar karşılığında AB ülkelerinin balıkçı gemilerinin karasularında çalışmasına izin vermişti.

Batı Sahra’daki Polisario Cephesi anlaşmaların iptali talebiyle konuyu mahkemeye taşımıştı. Mahkeme, 10 Aralık 2015’te ticari ve siyasi anlaşmaların bozulmasına karar vermişti. Fas, bir süre anlaşmaları askıya almış, ardından mahkeme kararına yönelik AB Adalet Divanına itirazda bulunmuştu.

-Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ve Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABAdalet DivanıAnlaşmaAvrupaBatı SahraFas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.