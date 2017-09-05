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AB Bakanı Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in, Estonya'nın başkenti Tallin'de 7-8 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı bildirildi.

AB Bakanı Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Estonya'nın başkenti Tallin'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çelik, Estonya'nın başkenti Tallin'de 7-8 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Çelik, toplantı çerçevesinde AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek.

Bakan Çelik'in muhataplarıyla, Türkiye-AB ilişkileri ve Almanya'da yürütülen seçim kampanyalarında Türkiye'nin iç siyaset konusu haline getirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler ile Myanmar'ın Arakan eyaletinde Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam gibi başlıkları ele alması bekleniyor.

Muhabir: Ecenur Çolak

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ABAB Bakanı Ve Başmüzakereci Ömer ÇelikAvrupa Birliği (AB)DünyaEstonya
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