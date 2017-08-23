AB Bakanı Çelik Adana'da

ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Şehir hastaneleri bulundukları illere, Türkiye'ye büyük bir sağlık vizyonu, vatandaşımıza büyük bir sağlık hizmeti olarak kazandırılacaklar." dedi.

Çelik, Adana'da açılması planlanan şehir hastanesini gezdi, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Hastane inşa edilirken zaman zaman ziyaretlerde bulunarak incelemeler yaptığını anlatan Çelik, hastanenin bitmiş durumda olduğunu belirtti.

Şehir hastanelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği, hükümetlerinin en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Şehir hastaneleri bulundukları illere, Türkiye'ye büyük bir sağlık vizyonu, vatandaşımıza büyük bir sağlık hizmeti olarak kazandırılacaklar. Gördüğüm kadarıyla Adana'dakinin çok özel bir yeri var. Burada neredeyse dışarıdaki restoranlar düzeyinde yemekhaneler var. Üç yataklı bir oda yok, ya bir kişi ya da iki kişi kalınıyor. Bu bina ödül almış bir bina. Yaklaşık bin 550 yatak kapasiteli bir yer. Dolayısıyla bütün Adana'ya ve Çukurova'ya çok büyük bir hizmet getirecek. İnşallah yakın zamanda önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın programına göre onun Adana'ya teşrif etmesiyle birlikte buranın resmi açılışı yapılacak ama tabii ondan önce hasta kabulü söz konusu olacak."

Çelik, hastanenin tüm ekipmanıyla hazır durumda olduğunu belirtti.

Hastanede depreme dayanıklılıktan helikopterle hasta sevkiyatına kadar tüm detayların düşünüldüğünü anlatan Çelik, "Hakikaten muhteşem bir eser. Adana'ya büyük bir eser kazandırılmış oldu. Her şey tamamen vatandaş odaklı, vatandaşın bütün ihtiyaçları düşünülerek gerçekleştirilmiş bir eser. Bırakın Türkiye'yi dünyada bile istisna sayılabilecek eserlerden bir tanesi." dedi.

- "Önümüzdeki sezon açılışını yapacağız"

Daha sonra yeni stadyumun inşaat alanına geçen Çelik, incelemelerde bulundu.

Stadyumun çok güzel olacağını söyleyen Çelik, Adanalıların her bakımdan rahatça maçları izleyebilecekleri bir tesis inşa edildiğini belirtti.

Stadın FIFA standartlarına uyduğunu ifade eden çelik, şunları söyledi:

"Takımların maçlarını rahatça oynanabileceği, seyircilerin yağmur ve olumsuz hava koşullarından etkilenmeden oyunların keyfini çıkaracağı bir yer haline geliyor. Birçok şey düşünülmüş. Yabancı takımların otobüsle stadın altına kadar gelmesi, vatandaşların hem buraya gelişte hem maçların bitiminden sonraki dağılma sırasında konforunun sağlanmasına dönük ulaşım önlemlerinin alınması, stat içinde rahat etmeleri için oturak yerlerinden çatıya kadar her türlü şey düşünülmüş. İnşallah çok geç olmayan bir tarihte bitecek. İnşallah nisan-mayıs gibi burası bittiğinde önümüzdeki sezon açılışını yapacağız."

- Şehit evi ziyareti

Öte yandan Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çelik, Hakkari'de terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Erhan Konuk'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, şehidin babası Fehmi Konuk ve annesi Emine Konuk ile aile üyelerine başsağlığı diledi.

Çelik ziyarette, isimleri ne olursa olsun bölücü terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Çelik, milletin huzur ve güvenliği, ülkenin geleceği için canlarını veren aziz şehitleri ve gazileri, kahraman vatan evlatlarını daima şükranla ve minnetle anacaklarını dile getirdi.

Ziyaretin ardından Çelik, İçişleri Bakanlığının “Yaz kararnamesi” ile görev yerleri değişen kamu görevlileri onuruna Adana Valiliği tarafından verilen yemeğe katıldı.

Ziyaretlerde Vali Mahmut Demirtaş da Çelik'e eşlik etti.