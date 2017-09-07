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AB Bakanı Çelik, Estonya'da

- Bakan Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - "Radikalleşme ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele ve engelleme" başlıklı oturuma katılarak konuşma yapacak Çelik, Almanya'da seçim kampanyalarında Türkiye'nin iç siyaset konusu haline getirilmesine yönelik tepkileri dile getirecek

AB Bakanı Çelik, Estonya'da

TALLİNN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Estonya'nın başkenti Tallinn'e geldi.

Bakan Çelik, akşam saatlerinde, Estonya Dönem Başkanlığı tarafından AB üye ve aday ülkelerin katılımıyla düzenlenecek akşam yemeğine katılacak ve yarın da "Radikalleşme ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele ve engelleme" başlıklı oturumda konuşma yapacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çelik, görüşmelerde muhataplarına, Almanya'daki seçim kampanyalarında Türkiye'nin iç siyaset konusu haline getirilmesinden duyulan rahatsızlığı aktaracak.

Çelik, ayrıca bölgesel meseleler ile Myanmar'ın Arakan eyaletinde Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam gibi başlıkları da gündeme taşıyacak.




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