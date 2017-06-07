AB Bakanı Çelik, Stylianides'i kabul etti

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, “Avrupa Birliği Türkiye’ye stratejik ortak olarak bakmaya devam etmektedir.” dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Stylianides ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmelerden önce basına değerlendirmelerde bulunan Stylianides, Türkiye’de bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye ve AB arasındaki ilişkilere ve iki taraf arasındaki diyaloğun devam etmesinin önemine dikkati çeken Stylianides, "Avrupa Birliği Türkiye’ye stratejik bir ortak olarak bakmaya devam etmektedir." diye konuştu.

AB'nin mülteciler için sağladığı mali yardımın durumunu incelemek üzere Türkiye'de bulunduğunu dile getiren Stylianides, Türkiye’nin sıra dışı çabayla 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Stylianides, "Türkiye’nin gösterdiği muhteşem cömertliği ve Türk halkının misafirperverliğini bir kez daha burada övgüyle anmak istiyorum.” ifadesini kullandı.

AB’nin bundan sonra da mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini kaydeden Stylianides, “Siz yalnız değilsiniz.” dedi.

- "Kararlı duruşları ve sıra dışı çabaları için teşekkür ediyoruz"

Stylianides, şu ana kadar AB’nin fonlarıyla finanse edilen en büyük yardım projesinin Türkiye’de hayata geçirildiğini anımsatarak, “İnsani yardımdan sorumlu komiser olarak ben bundan gurur duyuyorum. Bir kez daha Türkiye’deki kurumlara, kararlı duruşları ve sıra dışı çabaları için teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Başarının kurumlar arasındaki iş birliği sayesinde elde edildiğinin altını çizen Stylianides, yarın da AB’nin insani yardım fonlarıyla şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük projelerden birinin açılışına katılacağını bildirdi.

Stylianides, bu projeyle 230 bin mülteci çocuğun eğitim almasına katkı sağlanacağını belirterek, “Sahadaki iş birliğimiz sayesinde bu projeyi de en iyi şekilde yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu.