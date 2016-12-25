Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

AB Bakanı Çelik'ten Hanuka Bayramı mesajı

- AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: - "Etnik kökeni, inancı, dili ve siyasi görüşü fark etmeksizin her bir vatandaşımız ülkemizin asli unsurudur, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşıdır. Kültürler ve medeniyetler beşiği Anadolu'nun birleştirici ruhundan beslenen anlayışımız, herkesin kendi din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine hassasiyet gösterilmesi ve bunun için gereken koşulların sağlanmasıdır"

AB Bakanı Çelik'ten Hanuka Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Etnik kökeni, inancı, dili ve siyasi görüşü fark etmeksizin her bir vatandaşımız ülkemizin asli unsurudur, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşıdır. Kültürler ve medeniyetler beşiği Anadolu'nun birleştirici ruhundan beslenen anlayışımız, herkesin kendi din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine hassasiyet gösterilmesi ve bunun için gereken koşulların sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Musevi dünyasının Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, karşılıklı sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en somut haliyle yaşandığı bayramların en önemli zenginliklerden olduğunu vurguladı.

Musevi vatandaşların ve tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik edip esenlikler dileyen Çelik, bayramın başta Ortadoğu ile dünyanın her yerinde barış ve huzura ihtiyaç duyulan bu zamanda insanlık için daha güzel günlere vesile olması temennisinde bulundu.

Çelik, şunları kaydetti:

"Etnik kökeni, inancı, dili ve siyasi görüşü fark etmeksizin her bir vatandaşımız ülkemizin asli unsurudur, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşıdır. Kültürler ve medeniyetler beşiği Anadolu'nun birleştirici ruhundan beslenen anlayışımız, herkesin kendi din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine hassasiyet gösterilmesi ve bunun için gereken koşulların sağlanmasıdır. Bu hususa her zaman olduğu gibi özen göstermeye devam edeceğiz."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ve Başmüzakereci Ömer ÇelikHanuka BayramıKutlama Mesajı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.