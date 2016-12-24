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AB Bakanı Çelik'ten Noel Yortusu mesajı

- AB Bakanı Çelik: - "Tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyor ve Hristiyanlarca Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı bu günün özellikle dünyanın terör ve şiddetle sarsıldığı zamanlarda insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

AB Bakanı Çelik'ten Noel Yortusu mesajı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hristiyan aleminin Noel Yortusunu kutlayarak hayırlara vesile olmasını diledi.

Çelik yayımladığı yazılı mesajda, dini ve ulusal bayramların karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının en katıksız haliyle vücut bulduğu, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirerek yarınlara güvenle bakılmasını sağlayan zamanlar olduğunu vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyor ve Hristiyanlarca Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı bu günün özellikle dünyanın terör ve şiddetle sarsıldığı zamanlarda insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Etnik kökeni, dili, inancı ve siyasi görüşü fark etmeksizin her bir vatandaşımız bu ülkenin asli unsurudur, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşıdır."

Bu anlayışın kültürler ve medeniyetler beşiği Anadolu'nun birleştirici ruhundan beslendiğine dikkati çeken Çelik, bunun halkın tüm renkleriyle bir arada yaşama iradesinin en güzel tezahürü olduğunun altını çizdi. Çelik, "Noel Yortusu vesilesiyle bir kez daha bu birlikteliği kimsenin bozamayacağını, bu dayanışmaya hiçbir gücün kast edemeyeceğini belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Geçmişte olduğu gibi bugün de tüm Ortadoğu coğrafyasında farklı din ve kültürlerin barış içinde yan yana yaşadığını hatırlatan Çelik, beraberce inşa edilen bir hoşgörü atmosferinin yeniden hakim olmasını temenni ettiğini belirtti.

Çelik mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle, asırlar boyunca bir arada yaşadığımız Hristiyan vatandaşlarımızın, Noel sırasında ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimizin ve tüm Hristiyan dünyasının Noel Yortusunu bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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AB Bakanı ÇelikMesajNoel
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