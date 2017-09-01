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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:

- "(Arakan'da Müslümanlara yapılan katliam) İnsanlığın gözünün önünde, bütün uyarılara rağmen, bütün çağrılara rağmen orada yavaşlatılmış bir soykırım uygulanıyor" - "Dünyanın Suriye faciasını gördükten sonra Myanmar faciasına daha duyarlı olmasını beklerdik. Maalesef bu duyarlılığı şu ana kadar göremiyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantıya çağırıldı ama Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin gayreti dışında güçlü bir gayret yok"

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:

ADANA (AA) - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, bu bayramda bütün Müslüman aleminin duasının Arakan'daki Müslümanlarla olduğunu belirterek, "İnsanlığın gözünün önünde, bütün uyarılara rağmen, bütün çağrılara rağmen orada yavaşlatılmış bir soykırım uygulanıyor." dedi.

Çelik, bayram namazını Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile Sabancı Merkez Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Çelik, çocuklara lokum ikram etti.

Gazetecilere açıklama yapan Çelik, huzur ve güven içinde Kurban Bayramı'nı eda etmenin mutluluğunu yaşadığını belirttti.

Çelik, "Bayramları huzur ve güven içinde geçirmemizi sağlayan ve şu anda da görev yapan güvenlik güçlerimize, Silahlı Kuvvetlerimize, jandarmamıza, kahraman emniyet teşkilatına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca şehit annelerinin, babalarının, eşlerinin, çocuklarının ve gazilerimizin bayramını kutluyorum. İnşallah bundan sonrasında her bayram daha ileriye giden, daha huzurla ve güvenle eda edeceğimiz zamanlar yaşayalım." dedi.

Müslüman dünyasının duasının, bu bayramda özellikle Arakan'daki Müslümanlarla beraber olduğunu dile getiren Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"İnsanlığın gözünün önünde, bütün uyarılara rağmen, bütün çağrılara rağmen orada yavaşlatılmış bir soykırım uygulanıyor. Orada, elinde hiçbir şekilde silahı olmayan, teröre bulaşmayan masum insanlar, sadece Müslüman oldukları için ve Arakan'da yaşadıkları için, Budist rahiplerle iş birliği yapan çeteler ve maalesef resmi askeri unsurlar tarafından bir katliama tabi tutuluyorlar. Bu zulümden kaçmaya çalışanlar Bangladeş tarafına geçmeye çalışıyor ancak küçücük çocuklar nehirlerde boğularak hayatlarını kaybediyorlar. Dünyanın Suriye faciasını gördükten sonra Myanmar faciasına daha duyarlı olmasını beklerdik. Maalesef bu duyarlılığı şu ana kadar göremiyoruz. Birleşmiş Milletlerler Güvenlik Konseyi toplantıya çağırıldı ama Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin gayreti dışında güçlü bir gayret yok."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili gece geç saatlere kadar çabaladığını aktaran Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Suudi Arabistan Kralı ve Azerbaycan Devlet Başkanı'yla konuyla ilgili telefonda görüştü. Bilhassa bu bayramda dualarımız, kalbimiz, gönlümüz, bütün milletimizle ve devletimizin bütün imkanlarıyla Arakanlı Müslümanlarla beraberdir. İnşallah önümüzdeki bayram, Arakanlı Müslümanların başına gelenlerin geride bırakıldığı bir döneme gireriz. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. İnşallah zulümden arınmış, katliamlardan arınmış bir bölgeye ve dünyaya kavuşma dileklerimiz gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

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AB Bakanı Ve Başmüzakereci Ömer Çelik
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