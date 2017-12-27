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AB Bakanlığından Jean Monnet Burs Programı

- AB Bakanlığı, uygulayıcısı olduğu Jean Monnet Burs Programı ile Avrupa'da araştırma ve yüksek lisans yapma imkanı sağlıyor - Jean Monnet Burs Programı için başvurular, 23 Şubat 2018'de sona erecek

AB Bakanlığından Jean Monnet Burs Programı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, uygulayıcısı olduğu Jean Monnet Burs Programı ile Avrupa'da araştırma ve yüksek lisans yapma imkanı sağlıyor.

AB Bakanlığından yapılan açıklamada, Jean Monnet Burs Programı'nın 2018-2019 akademik yılı duyurusunun 25 Aralık'ta yayımlandığı hatırlatıldı.

Buna göre, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen ve AB Bakanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 23 Şubat 2018'de sona erecek.

Jean Monnet Burs Programı ile 2018-2019 akademik yılında 180 kişiye AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi görme ve araştırma programlarına katılma imkanı sunulacak. 2018-2019 akademik yılında 180 bursiyere toplam 6 milyon avro tutarında burs sağlanacak.

Burs kapsamında süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenirken, programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek.

Jean Monnet Burs Programına ilişkin detaylı bilgi, AB Bakanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programı'nın (www.jeanmonnet.org.tr) internet adreslerinde yer alıyor.

Program, Türkiye’nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Bugüne kadar burstan yaklaşık 2 bin kişi faydalandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABAB BakanlığıTürkiye
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