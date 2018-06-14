AB fonlarıyla 2,6 milyon kişinin çöp sorunu giderildi

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonları kapsamında geçtiğimiz yıl Konya ve Çorum'da hayata geçirilen katı atık yönetimi projeleriyle 2 milyon 622 bin 869 kişinin çöp sorununun giderildiğini bildirdi.

Öztürk, AB'nin aday ülkelere tahsis ettiği IPA fonlarının katkılarıyla Türkiye'de yürütülen çevre projelerine ilişkin bilgi verdi.

Bu projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Öztürk, IPA-1 döneminde geçen yıl sonu itibarıyla 44 belediye ve çeşitli kurum ve kuruluşların faydalanıcısı olduğu katı atık ve su projelerinin yürütüldüğünü kaydetti.

IPA kapsamında geçen yıl toplam bütçesi 36 milyon 298 bin 316 avro olan Çorum Katı Atık Yönetimi ve Konya Katı Atık Yönetimi projelerinin hayata geçirildiğini belirten Öztürk, "IPA fonlarıyla geçen yıl yapılan katı atık yönetimine ilişkin çalışmalar sonucu 2 milyon 622 bin 869 kişinin çöp sorunu giderildi." diye konuştu.

- "Üç katı atık yönetimi projesi için ihaleye çıkılacak"

Öztürk, bu yıl içerisinde ise Hakkari'de Hakkari Katı Atık Yönetimi Projesi, Şanlıurfa'da Viranşehir ve Ceylanpınar Katı Atık Yönetimi Projesi, Kastamonu'da KASBİM Katı Atık yönetimi projelerinin ihalesine çıkılacağını da bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, "İhalesine çıkılacak olan toplam 55 milyon avro tutarındaki üç katı atık yönetimi projemiz sayesinde toplam bir milyon 121 bin 39 vatandaşımıza hizmet sağlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.