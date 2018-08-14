AB, ikinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

BERLİN (AA) - Avrupa Birliği (AB), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,2 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2017'nin ikinci çeyreğine göre de yüzde 2,2 oldu.

Veriler, 28 üyeli AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH'nin yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve 2017'nin ikinci çeyreğine göre de yüzde 2,2 yükseldiğini ortaya koydu.





- En yüksek büyüme Romanya’da





AB üyesi ülkeler ele alındığında, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre en yüksek büyüme yüzde 1,4 ile Romanya, yüzde 0,9 ile Macaristan ve Polonya'da kaydedildi.

Söz konusu dönemde Birleşik Krallık yüzde 0,4, Almanya yüzde 0,5, Fransa yüzde 0,2, İspanya yüzde 0,6 ve İtalya yüzde 0,2 büyüdü.

Bu yılın ikinci çeyreği ile 2017'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında, en yüksek büyüme yüzde 5 ile Polonya’da ölçüldü. Söz konusu dönemde, blokun en büyük ekonomisi Almanya yüzde 1,9, İtalya yüzde 1,1, Fransa yüzde 1,7, İspanya yüzde 2,7, Birleşik Krallık yüzde 1,3 ve Romanya yüzde 4,2 büyüdü.