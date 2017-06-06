AB ile ABD arasında yapılması planlanan serbest ticaret anlaşması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, serbest ticaret anlaşması konusunda ABD ile müzakereleri sürdürmekten yana olduğunu söyledi.

Merkel, Greifswald kentinde Sanayi ve Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, AB'nin Kanada ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasıyla sosyal, ekolojik ve tüketici koruma standartlarının güçlendirildiğinin gözlendiğini belirtti.

İki büyük pazar olan Avrupa ve ABD'nin böyle bir anlaşma yapmasının, dünya genelinde diğer ticaret anlaşmaları için de standartlar getireceğini savunan Merkel, "Biz, serbest ticaret anlaşması konusunda ABD ile müzakereye yeniden devam etmeye açığız." dedi.

Merkel, Almanya için serbest ve adil ticaretin önemli olduğunu vurgulayarak, "Korumacı eğilimlere karşı çıkıyoruz. Bu, kısa vadede başarılı olabilir ancak orta ve uzun vadede zararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.



