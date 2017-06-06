Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

AB ile ABD arasında yapılması planlanan serbest ticaret anlaşması

- Almanya Başbakanı Merkel: - "Biz, serbest ticaret anlaşması konusunda ABD ile müzakereye yeniden devam etmeye açığız"

AB ile ABD arasında yapılması planlanan serbest ticaret anlaşması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, serbest ticaret anlaşması konusunda ABD ile müzakereleri sürdürmekten yana olduğunu söyledi.

Merkel, Greifswald kentinde Sanayi ve Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, AB'nin Kanada ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasıyla sosyal, ekolojik ve tüketici koruma standartlarının güçlendirildiğinin gözlendiğini belirtti.

İki büyük pazar olan Avrupa ve ABD'nin böyle bir anlaşma yapmasının, dünya genelinde diğer ticaret anlaşmaları için de standartlar getireceğini savunan Merkel, "Biz, serbest ticaret anlaşması konusunda ABD ile müzakereye yeniden devam etmeye açığız." dedi.

Merkel, Almanya için serbest ve adil ticaretin önemli olduğunu vurgulayarak, "Korumacı eğilimlere karşı çıkıyoruz. Bu, kısa vadede başarılı olabilir ancak orta ve uzun vadede zararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDMerkelSerbest Ticaret Anlaşması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5