AB ile Özbekistan arasında tekstil protokolü sorunu

TAŞKENT (AA) - Avrupa Birliği (AB) ile Özbekistan arasında 1 Temmuz'da yürürlüğe giren tekstil protokolünün, Avrupa Birliği (AB) gümrük kurumlarına hala resmen ulaştırılmamasının taraflar arasındaki karşılıklı ticaretin genişlemesine engel teşkil ettiği bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığında ülkedeki tekstil üreticileri ile uzmanlar arasında görüşme gerçekleştirildi.

Görüşme sırasında, Özbekistan'da üretilen tekstil ürünlerinin Avrupa ülkelerine ihracatına ilişkin meseleler ele alındı.

Açıklamaya göre, tekstil üreticileri ile uzmanların da yer aldığı görüşmede, "AB ile Özbekistan arasında 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren tekstil protokolünün hala Avrupa Birliği gümrük kurumlarına resmen ulaştırılmadığı dile getirilirken, bu durumun çeşitli düzeylerdeki ikili görüşmelerde ele alınmakta olan karşılıklı ticaretin genişletilmesine engel teşkil ettiği vurgulandı. Açıklamaya göre, görüşmede, Özbek tekstil ürünlerinin ihracatının diplomatik yollarla desteklenmesine yönelik diğer meseleler de görüşüldü.

Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren Özbekistan ile AB arasındaki tekstil protokolüne göre, AB ülkelerine ihraç edilecek Özbek tekstil ürünlerine uygulanan gümrük ödemeleri oranının belirgin ölçüde azalması öngörülüyor.

Yeni protokolde, daha önce yüzde 17 gümrük ödemesine tabi tutulan tekstil ürünlerine, yüzde 6 gümrük ödemesi uygulanacak.

Özbekistan'ın, AB'nin talebiyle, pamuk tarlalarında çocuk işçi çalıştırılmasına son vermesinin ardından aralık ayında Avrupa Parlamentosu, Özbekistan ile AB arasında tekstil alanındaki protokolü onaylamıştı.

Protokol, Özbek parlamentosunun alt kurulu olan yasama meclisi tarafından 31 Mart'ta kabul edilmesinin ardından 27 Mayıs'ta da senatodan da geçmişti.