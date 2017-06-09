AB Komisyonu Başkanı Juncker: Çekya sığınmacı krizinin çözümünde de Avrupalı gibi davranmalı

PRAG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Çekya'nın sığınmacı krizinde de Avrupalı gibi davranması gerektiğini ve krizin çözümü için diğer AB ülkeleriyle dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.

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AB Komisyonu Başkanı Juncker, Çekya'nın başkenti Prag'da katıldığı bir konferansta, Çekya'nın AB'den yardım kabul ettiğini bu yüzden sığınmacı krizinin çözümünde de diğer üyelerle dayanışma göstermesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Juncker, "Çekya sığınmacı krizinin çözümünde de Avrupalı gibi davranmalı." dedi.

"Avrupa'nın yardımını kabul ediyorsunuz aynı şekilde dayanışma da göstermeniz gerekli"

Çekya'nın sığınmacı kotasından sadece 12 sığınmacı kabul etmesinin üzüntü verici olduğunu belirten Juncker, "Çekyalılar büyük Avrupalılar ve sığınmacı konusunda da Avrupalı olmalılar. Siz Avrupa'nın yardımını kabul ediyorsunuz aynı şekilde dayanışma da göstermeniz gerekli." ifadesini kullandı.

Muhabir: Mehmet Yılmaz