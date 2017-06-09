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AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Çekya'ya sığınmacı çağrısı

- AB Komisyonu Başkanı Juncker: - "Çekya sığınmacı krizinin çözümünde de Avrupalı gibi davranmalı"

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Çekya'ya sığınmacı çağrısı

PRAG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Çekya'nın sığınmacı krizinde de Avrupalı gibi davranması gerektiğini ve krizin çözümü için diğer AB ülkeleriyle dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Çekya'nın başkenti Prag'da katıldığı bir konferansta, Çekya'nın AB'den yardım kabul ettiğini bu yüzden sığınmacı krizinin çözümünde de diğer üyelerle dayanışma göstermesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Juncker, "Çekya sığınmacı krizinin çözümünde de Avrupalı gibi davranmalı." dedi.

Çekya'nın sığınmacı kotasından sadece 12 sığınmacı kabul etmesinin üzüntü verici olduğunu belirten Juncker, "Çekyalılar büyük Avrupalılar ve sığınmacı konusunda da Avrupalı olmalılar. Siz Avrupa'nın yardımını kabul ediyorsunuz aynı şekilde dayanışma da göstermeniz gerekli." ifadesini kullandı.

Sığınmacıların AB üyesi ülkeler arasında dağıtımını sağlayan zorunlu kota kapsamında 2 bin 691 sığınmacı kabul etmesi gereken Çekya, Yunanistan'dan 12 sığınmacıyı yerleştirdikten sonra programa aktif katılımını durdurdu.

Çekya İçişleri Bakanı Milan Chovanec ise bir süre önce yaptığı açıklamada, "Çekya, ekim ayının ikinci yarısında düzenlenecek parlamento seçimlerine kadar bir tane bile mülteci kabul etmeyecek." açıklamasında bulunmuştu.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude JunckerÇekyaÇekya İçişleri Bakanı Milan ChovanecSığınmacı Krizi
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