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AB, Kuzey Kore'yle gerginlikte diplomasiden yana

- AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini: - "AB ve üye devletlerin; Güney Kore, ABD, Çin, Rusya ve Japonya'nın yanı sıra Kuzey Kore'yle temasa geçmek ve mesajımızı iletmek suretiyle diplomatik çalışmalarını güçlendirmeleri konusunda anlaşmaya varıldı"

AB, Kuzey Kore'yle gerginlikte diplomasiden yana

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimi sonlandırmak için Washington ve Pyongyang'ın yanı sıra ilgili başkentlerle temasa geçmeye karar verdi.

AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığında, Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimi görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplandı. AB kurumları tatilde olduğu sırada gerçekleştirilen büyükelçiler düzeyindeki toplantının ardından Mogherini yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, gerginliğin acilen azaltılması gerektiğini belirten Mogherini, Kuzey Kore'ye "sadece bölgesel ve küresel gerginlikleri artırmaya yarayacak provokatif bir eylemden kaçınma" çağrısında bulundu.

AB'nin, gerginliği azaltmayı ve Kore Yarımadası'nı bir daha geriye dönülmeyecek şekilde nükleer silahlardan tamamen arındırmayı amaçlayan diplomatik çabaları desteklediğini vurgulayan Mogherini, "AB ve üye devletlerin; Güney Kore, ABD, Çin, Rusya ve Japonya'nın yanı sıra Kuzey Kore'yle temasa geçmek ve mesajımızı iletmek suretiyle diplomatik çalışmalarını güçlendirmeleri konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesini kullandı.

Mogherini, AB'nin Kuzey Kore ve Güney Kore başta olmak üzere uluslararası toplum arasında güvenilir ve anlamlı diyalog sürecini desteklemeye, nükleer konulara ilişkin müzakerelerde elde ettiği teknik uzmanlık dahil mümkün olan her türlü çabayı sunmaya hazır olduğunu aktardı.

Ayrıca Mogherini, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını hızlandırmaya devam etmesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında belirtildiği üzere söz konusu ülkenin uluslararası yükümlülüklerinin ciddi ve endişe verici bir ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Kuzey Kore, ABD kontrolündeki Guam Adası'na balistik füze saldırısı hazırlığında olduğunu duyurmuş, Washington yönetimi ise bunun savaşa yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Pyongyang yönetiminin füze denemeleri ve nükleer faaliyetleri bölgede endişeye neden oluyor.

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ABABDAvrupa BirliğiFederica MogheriniKuzey Kore
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