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AB Liderler Zirvesi sona erdi

- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "AB üyesi 27 ülke olarak müzakerelere olumlu bir şekilde devam etmeye karar verdik" - "Özel olarak siber saldırıları hedef alacak bir yaptırım sisteminin kurulması için çağrıda bulunuyorum" - AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker: - "İtalya'nın bütçesi diğer ülkelerle aynı biçimde değerlendirilecek. Burada İtalyan hükümetinden ilave bilgiler isteyebileceğimiz 5-6 kadar husus var"

AB Liderler Zirvesi sona erdi
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB üyesi 27 ülke olarak Brexit müzakerelerine olumlu şekilde devam etmeye karar verdik." dedi.

Tusk, Brüksel'de 2 gün süren AB Liderler Zirvesi'nin ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile basın toplantısı düzenledi.

İngiltere ve AB arasındaki görüşmelerde çözüme ve anlaşmaya daha yakın olduklarını anlatan Tusk, "İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit müzakerelerindeki son durum hakkında değerlendirmesini dinledikten sonra AB üyesi 27 ülke olarak müzakerelere olumlu şekilde devam etmeye karar verdik." diye konuştu.

Tusk, AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in görüşmelerde yeterli ilerleme kaydedildiğini aktarması durumunda yeni bir zirve düzenlemeye hazır olduğuna dikkati çekerek, "Ancak şu anda Brexit müzakerelerinde yeterli ilerleme sağlamış durumda değiliz." ifadesini kullandı.

Zirvede, İngiltere'ye üyelikten ayrıldıktan sonra sağlanacak geçiş sürecinin uzatılması konusunun görüşülmediğini belirten Tusk, Londra yönetiminden böyle bir talep gelmesi durumunda liderlerin olumlu yaklaşabileceğine işaret etti.

Tusk, liderlerin düzensiz göçü durdurma konusunda kararlı olduğunu, bu çerçevede özellikle Batı Akdeniz'e odaklandıklarını ve Fas ile iş birliğini artırma kararı aldıklarını belirtti.

- Siber saldırılara karşı yaptırım sistemi

AB'nin iç güvenliğini güçlendirme konusunda da kararlı olduklarını söyleyen Tusk, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) düzenlenen saldırının ardından yasadışı siber faaliyetlerle mücadele için yeni tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Tusk, "Özel olarak siber saldırıları hedef alacak bir yaptırım sisteminin kurulması için çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

AB Komisyon Başkanı Juncker de "İtalya'nın bütçesi diğer ülkelerle aynı biçimde değerlendirilecek. Burada İtalyan hükümetinden ilave bilgiler isteyebileceğimiz 5-6 kadar husus var." ifadelerini kullandı.

AB'de bankacılık ve sermaye birliği çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğine dikkati çeken Juncker, bu konuda zaman planlaması belirlenmesinde liderlerin uzlaştıklarını söyledi.

AB'nin 2021-2027 dönemine yönelik bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçevesi sürecinde ilerleme sağlanmasının önemini vurgulayan Juncker, bütçede uzlaşının mayıs ayında gerçekleştirilecek Avrupa seçimleri öncesinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

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