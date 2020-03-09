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AB'nin Yeni İklim Modeli Mercek Altında

Yeni iklim yasasına 2030 yılı için yapılacak bir etki değerlendirmesinin ilave edilmemesi, çeşitli eleştirilere yol açtı. Timmermans ise halihazırda değerlendirmelerin yürütüldüğünü belirterek bunların Eylül ayında sunulacağını söyledi.

AB'nin Yeni İklim Modeli Mercek Altında
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4 Mart Salı günü Avrupa Komisyonu’nun sunduğu yeni iklim yasasında şu anda %40 olarak belirlenmiş emisyon azaltmalarına ek olarak güncellenmiş genel bir 2030 yılı değerlendirmesinin dahil edilmeyeceği doğrulandı. Bunun üzerine eleştiriler yağmaya başladı. AB yürütme organı, Avrupa başkenti Brüksel’in Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirebilmesi adına %50-55’lik bir azaltmanın imkanlar dahilinde olup olmadığı üzerine yapacağı değerlendirmeyi Eylül ayında yayımlayacağı sözünü verdi. Ancak halihazırdaki zaman çizelgesiyle Kasım ayında yapılacak AB – Çin zirvesinden ve aynı ay düzenlenecek COP26’dan önce nihai anlaşmaya varmak mümkün değil.

Düzenlecek iki etkinlik de, Avrupa’nın dünyadaki diğer büyük kirleticileri yeşil politikalar düzenlemeye ve seragazı emisyonlarını azaltmaya ikna etmesi adına büyük önem taşıyor.

İklimhaber'in haberine göre; ; İklim yasasının sunulduğu toplantıda, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans son teslim tarihinin Eylül olarak belirlenmesini destekleyerek, “Çalışmamız başladı ve devam ediyor. Büyük bir çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu. Timmermans, iklim yönetim kurulundaki yetkililerin ise incelemelerin bu yaz sonuna kadar bitirilmesini önerdiklerini, buna da saygı duyduğunu söyledi. 12 üye devletin teslim tarihinin Haziran ayına alınması çağrısı yaptığı mektuba atıfta bulunan Timmermans, “Siyasi olarak daha çekici olan derhal sunma seçeceğine alternatif olarak bu yolu seçtim. Bunu yazdan önce yapmayı dahi çok isterdim” dedi.

Timmermans, tamamlanmamış bir etki değerlendirmesinin plandan önce sunulmasının AB’ye daha fazla vakit kaybettirip tartışmaları ateşleyeceğini düşünüyor.

Çekya ve Macaristan gibi ülkeler, kapsamlı bir değerlendirme yapılmadan hiçbir 2030 yılı hedef artışını dikkate almayacaklarını duyurdular. Konseyin değişiklikleri onaylayabilmesi için nitelikli çoğunluk oyuna ihtiyacı bulunuyor.İklim yasasına göre, devam eden etki değerlendirmesi ulusal enerji ve iklim planlarını (NECPs) hesaba katarak ülkelerin gelecek 10 yılda izleyecekleri politikaların detaylı bir açıklamasını yapacak.Ancak 4 Mart itibarıyla Komisyon’a bu planları sunan devlet sayısı yalnızca 21. Sunmayan devletler arasında Timmermans’a yollanan mektup imzacılarından Fransa, Lüksemburg ve İspanya da bulunuyor.Timmermans’a, bahsedilen imzacıların tavrı sorulduğunda, “Bazı üye devletlerin ev ödevlerini yapmasını bekliyoruz, böylece ödevinizi yapın ki isteklerinizi dikkate alabileyim diyebileceğim” şeklinde yanıtladı.

İspanya yetkilileri halihazırda bir çevre değerlendirmesi yürütüyor ve planlar tamamlandığında sunuma hazır olacak. Hükümet gelecek birkaç hafta içinde sunumu yapmayı umuyor.

Lüksemburg hükümeti ise planı onayladı ancak tamamlamak için kamuoyu görüşünü bekliyor. Büyük Dükalık, planı Komisyona en geç Nisan veya Mayıs ayında sunmayı hedefliyor. Fransa’nın ne zaman sunacağı ise hâlâ belirsiz. Komisyonun etki değerlendirmesi, rüzgar santralları ve bina restorasyonu maliyeti gibi yatırım masraflarını güncelleyerek emisyonlarda yapılacak %55’lik bir kesinti masrafının %40 ile neredeyse aynı oranda olduğunu göstermeye çalışacak.AB Ortak Araştırma Merkezi’nden (Joint Research Centre) alınan verilerle iklim değişikliğinin taşkın zararları ve orman yangınları gibi ekonomik etkilerinin de modelde gösterilmesi amaçlanıyor. Ancak bu maliyetlere ne kadar önem verileceği belirsiz.Bu rakamlar, AB’nin özellikle taşkın ve kuraklık gibi iklim kaynaklı zararların büyük kaygı uyandırdığı Merkez ve Doğu bölgelerdeki üye devletlerin desteğini almasında oldukça önem taşıyor.Bir başka sorunsa, genel emisyon azaltmalarına nasıl ulaşılacağı yönünde. Batı Avrupa’daki üye devletler güncel kurallarıyla her şeyi yapmaya hazırlar.Ancak güncel yasalar değişecek gibi görünüyor. Timmermans, Komisyonun sıradaki görevinin yenilenebilirler ve enerji verimliliği yönergelerinin Haziran 2021’e kadar incelenmesi olduğunu bildirdi, “Bu teklifleri var olan yasalar altında yapacağız” diye ekledi.

Timmermans 2030 yılı için yapılacak bir etki değerlendirmesini yüceltmiş olsa da, iklim yasası, 2018 yılında yapılan çalışmanın yeterince güncel olduğu gerekçesiyle, 250 hedefi için benzer kapsamlı değerlendirmeye ihtiyaç duyulmadığını belirtiyor.Timmermans, “2030 yılı için etki değerlendirmesi yapmak göreceli olarak daha uygulanabilir, eğer daha ilerisi için inceleme yapmak istiyorsanız tutarlı olmak adına elinizdeki en iyi bilimsel araçları kullanmalısınız” dedi.İklim yasası sunumunun sonunda iyimser olan Timmermans, “Eylül ayında COP için hazır olduğumuzu anlayacağınızı düşünüyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
COP2AB – Çin Zirvesinİklim DeğişikliğiIklim Ekonomisi
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