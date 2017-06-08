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AB-Orta Asya Üst Düzey Siyasi ve Güvenlik Diyalog Toplantısı

- Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Sekreter Yardımcısı Belliard: - “Avrupa Birliği, Orta Asya ülkelerinin sınır güvenliğine desteğini 2 yıl daha sürdürecek” - “Orta Asya ülkelerin, AB, Rusya, Çin, İran ve Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmasını istiyoruz”

AB-Orta Asya Üst Düzey Siyasi ve Güvenlik Diyalog Toplantısı

BİŞKEK (AA) – Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Avrupa Birliği (AB)-Orta Asya Üst Düzey Siyasi ve Güvenlik Diyalog Toplantısı yapıldı.

AB Dış İlişkiler Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Christophe Belliard’ın başkanlığındaki toplantıya Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakan yardımcıları katıldı.

Belliard, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında AB'nin Orta Asya ülkelerinin sınır güvenliğine desteğini 2 yıl daha sürdüreceğini aktardı. Belliard, aşırılık sorununun önüne geçilmesi için Orta Asya ülkelerinin ilgili bakanlıklardan uzmanları tecrübe edinmeleri için Avrupa’ya davet ettiklerini ifade etti.

Orta Asya ülkelerin güvenliğinin AB ülkeleri için öneminin altını çizen Belliard, “AB, Orta Asya ülkelerine yatırım ve ticarette bulunuyor. Orta Asya ülkelerinin çok yönlü dış politikasını önemsiyoruz. AB, Orta Asya ülkelerinin, AB, Rusya, Çin, İran ve Türkiye ile iyi ilişkilerde olmasını istiyoruz çünkü, AB’nin, Rusya, Çin, İran ve Türkiye ile iyi ilişkileri var.” diye konuştu.

Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dinara Kemelova AA muhabirine yaptığı açıklamada toplantıda, AB ile Orta Asya ülkeleri arasında eğitim, sağlık, siyasi konuların yanı sıra Afganistan’daki güvenlik durumu ve bölgesel güvenlik sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Kemelova, AB’den Afganistan ile ortak sınırı olan Orta Asya ülkelerine sınır güvenliği ve ticaretin kolaylaştırılması konusunda iş birliği sağlayan BOMKA, CADAP ve EU-ACT gibi destek programlarının devam etmesini istediklerini belirtti.

AB-Orta Asya Üst Düzey Siyasi ve Güvenlik Diyalog Toplantısının ilki, 2013'te Brüksel'de yapılmıştı.



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CADAP Ve EU-ACTABAvrupa Birliği-Orta Asya Üst Düzey Siyasi Ve Güvenlik Diyalog ToplantısıBOMKADışişleri Bakan YardımcılarıJean-Christophe BelliardKırgızistan
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