AB, savunmasını kendi eline almaya hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), güvenlikte ABD'ye bağımlılığı azaltmak için Avrupa Savunma Fonu kurulmasını öngören bir teklif hazırladı.

AB Komisyonu, yarın farklı savunma senaryoları içeren bir belge açıklayacak. Avrupa Savunma Fonu kurulması önerisinin yer alacağı belge, üye devletlerin değerlendirmesine sunulacak. Plan, ilk olarak cuma günü Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacak Savunma ve Güvenlik Konferansı'nda değerlendirilecek.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka, konferans öncesi Wall Street Journal gazetesine yazdıkları ortak makalede Avrupa'nın güvenliğine ve atılacak adımlara dikkati çekti.

Londra'da cumartesi günü düzenlenen saldırının, Britanya, Belçika ya da Fransa'da Avrupa'nın yaşama tarzını tehdit edecek kişiler olup olmadığı sorusunu bir kez daha hatırlattığı kaydedilen yazıda, hemen hemen her üye ülkede, güvenlik konusunun en öncelikli konu olduğu vurgulandı. Makalede, "Vatandaşlarımız, hükümetlerinin onları korumak için bir araya gelmesini beklemektedir." ifadesine yer verildi.

- "Zamanı geldi"

ABD'nin Avrupa'nın savunmasına yaptığı katkıya atıfta bulunulan makalede, "Avrupa'nın savunma ve güvenliğini kendi eline almasının zamanı geldi. Bunu, bizim için kimse yapmaz. AB liderlerinin eylem planı belirlemek üzere Prag'daki Savunma ve Güvenlik Konferansı'nda bir araya geleceği bu hafta, bu yönde başka bir adıma işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa savunmasında NATO'nun önemine dikkat çekilen makalede, birçok alanda AB ve NATO arasında benzeri görülmemiş bir iş birliği ortamı olduğu belirtilerek, "AB, sadece NATO'yu tamamlamakla kalmayıp, aynı zamanda dış tehditlere karşı bağımsız ve uygun bir şekilde tepki vermelidir." ifadesi kullanıldı.

- "Başkalarının askeri gücüne güvenmekten dolayı suçluyuz"

Avrupa sınırları içinde ve dışındaki sınamaların üstesinden gelmede ortak vizyonu belirleyen AB Küresel Stratejisi'nin uygulamaya başlanacağına dikkat çekilen makalede, şunlar kaydedildi:

"Avrupa, uzun süredir başkalarının askeri gücüne güvenmekten dolayı suçludur. Bu sürdürülebilir değil. Avrupa'nın güvenlik sınamalarının boyutu ve karmaşıklığı, hiçbir ülkenin kendi başına üstesinden gelemeyeceği türden."

Makalede, İngiltere hariç AB'nin, 2016 yılında bütçesinin yalnızca yüzde 1,32'sini savunmaya harcadığı, bunun ABD'nin yarısı kadar olduğu, Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 5'inden fazlasını savunmaya ayırdığı ve Çin'in de son 10 yılda savunma bütçesini iki katına çıkardığı vurgulandı.

- "Savunmada dağınık bir yaklaşım sergiliyoruz"

Savunma söz konusu olduğunda AB'nin dağınık bir yaklaşım sergilediğine işaret edilen makalede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum, kuvvetlerimizin birlikte çalışabilirliğini etkiliyor. AB'de 178 farklı silah sistemi varken, ABD'de 30 tane var. AB'de 17 farklı savaş tankı türü varken, ABD'de yalnızca bir tane var. Ve Avrupa'da hükümetlerin satın alabileceğinden daha fazla helikopter üreticisi var. Bu durum, sadece birlikte hareket etme kapasitemizi sınırlamakla kalmıyor, aynı zamanda vergi mükellefleri için de maliyetli. Savunma araştırma ve teknolojisinde harcanan her 10 avrodan 9'u herhangi bir koordinasyon olmadan sadece ulusal çapta harcanıyor. Güçlerimizi birleştirmek suretiyle 25-100 milyar avro tasarruf sağlayabilirdik ve bununla başka yerlere yatırım yapabilirdik."

Bu tür sorunların AB Komisyonunun Avrupa Savunma Fonu teklifinin merkezinde yer aldığı, amaçlarının üye ülkelerin beraber çalışması ve savunmada öncelikleri belirlemesi olduğu kaydedilen makalede, yarın açıklanacak belgede de, farklı savunma stratejilerinin 2025'e kadar nasıl geliştirilebileceğine dair fikirlerin yer alacağı belirtildi.



