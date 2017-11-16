AB-Sırbistan İstikrar ve Ortaklık Konseyi Toplantısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Sırbistan'ın AB'ye üyeliği, ortak stratejik hedefimiz." dedi.

Mogherini, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Brüksel'deki AB-Sırbistan İstikrar ve Ortaklık Konseyi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

AB ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Mogherini, Sırbistan'la katılım müzakerelerinde 10 faslın açık, 2 faslın da geçici olarak kapalı durumda olduğunu söyledi.

Mogherini, Sırp hükümetinin ülkede gerçekleştirdiği reformları olumlu karşıladığını ifade ederek "Sırbistan'ın AB'ye üyeliği, ortak stratejik hedefimiz." diye konuştu.

Hukukun egemenliği alanındaki reformların Sırbistan'ın ekonomik büyümesini ve yatırım cazibesini destekleyeceğini belirten Mogherini, "AB'nin kolaylaştırıcı rol oynadığı Belgrad-Priştine arasındaki diyaloğu olumlu karşılıyor ve daha da başarılı olacağına inanıyorum. İki taraf arasında iletişimin normalleşmesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Mogherini, AB'nin Sırbistan'a her yıl yaklaşık 200 milyon avro mali destek sağladığını anımsattı.

Sırbistan Başbakanı Brnabic de "AB'ye entegrasyon önceliğimiz. Sırbistan'ın AB'ye üye olması için iş birliğine yoğunlaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AB ve Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu söyleyen Brnabic, AB'nin Sırbistan'a 2000 yılından bu yana yaklaşık 9 milyar avro mali destek sağladığına dikkati çekti.

AB ile ilişkilerde olumlu bir süreç yaşandığını dile getiren Brnabic, "Güçlü bölgesel iş birliği ve siyasi diyalog, hepimize bağlı bir durum. Reformlara devam edeceğiz. Geçen 3 yıl önceliğimiz ekonomik reformlardı. Şimdi 23. ve 24. fasıl gibi diğer reformları yerine getiriyoruz. AB ailesinin bir üyesi olmayı istiyoruz." dedi.

Brnabic, gelecek haftalarda AB katılım sürecinde 3-4 yeni fasıl açılmasını beklendiğini, Belgrad ile Priştine arasındaki diyaloğun da öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Hahn ise Sırbistan'ın AB üyelik müzakerelerinde önemli alanlarda ilerleme sağladığına dikkati çekerek hukukun egemenliğiyle ilgili reformların uygulanmasının önemli olduğunu ifade etti.



