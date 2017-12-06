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"AB Trump'ın açıklamasından dolayı ciddi endişe duyuyor"

- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: - "AB, bugün ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'e ilişkin açıklamasından dolayı ve bunun barış süreci üzerindeki olası yansımaları hakkında ciddi endişe duyuyor" - "AB ve üye ülkeler, Kudüs'e ilişkin BMGK'nin 478 sayılı Kanunu uyarınca varılan uluslararası görüş birliğine saygı duymaya devam edecek ve Kudüs'ün statüsü belirlenene kadar diplomatik temsilciliklerinin yerleri konusunda değişikliğe gitmeyeceklerdir"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla ilgili açıklamasından dolayı ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin tutumunun değişmediğini ifade ederek, müzakereler yoluyla iki tarafın da beklentilerini karşılayacak şekilde ve Kudüs'ün gelecekte iki devletin de başkenti olmasını sağlayan bir çözümün bulunması gerektiğini vurguladı.

Gerginliğin engellenmesi için AB'nin sahada ve bölgedeki tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu kaydeden Mogherini, direkt ve anlamlı müzakerelerin başlatılması için ortam oluşturulmasına odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

- "AB, BMGK kararlarına uyacak"

Mogherini, "AB ve üye ülkeler, Kudüs'e ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 478 sayılı Kanunu uyarınca varılan uluslararası görüş birliğine saygı duymaya devam edecek ve Kudüs'ün statüsü belirlenene kadar diplomatik temsilciliklerinin yerleri konusunda değişikliğe gitmeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin, İsrail, Filistin ve müttefikleriyle konuya ilişkin irtibatta kalacağını vurgulayan Mogherini, Birliğin barış sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

- "AB ciddi endişe duyuyor"

Mogherini, "AB, bugün ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'e ilişkin açıklamasından dolayı ve bunun barış süreci üzerindeki olası yansımaları hakkında ciddi endişe duyuyor." vurgusu yaptı.

AB'nin iki devletli çözüme güçlü destek vermeye devam ettiğini kaydeden Mogherini, müzakerelerle elde edilecek iki devletli çözümün iki tarafın da beklentilerini karşılayacağını belirtti.

Mogherini, "İki devletli çözüm, İsraillilere ve Filistinlilere hak ettikleri kalıcı barış ve güvenliği sağlamanın tek gerçekçi yolu." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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