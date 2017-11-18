AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, beraberindeki AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, buradaki konuşmasında, Gaziantep'in her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu söyledi.

İhracattan sanayiye kadar hemen her alanda büyüyen şehrin Suriye'deki iç savaşın ardından büyük bir ensar-muhacir ilişkisine de sahne olduğunu dile getiren Şahin, Suriyeli sığınmacılar için kentte yapılan yatırımları ve çalışmaları anlattı.

AB fonlarından yerel yönetimlere yeterince kaynak aktarılmamasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Oysa en büyük yük yerel yönetimlerin üzerindedir. Daha fazla su, daha fazla konut, daha fazla yeşil alan yapmak durumundayız. O yüzden bizim doğrudan desteklenecek yeni bir modele ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez bünyemizde Göçmen Şube Müdürlüğü kurduk. Şehirdeki ırkçılığı yükseltmemek için kendi vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri, Suriyeli mültecilere de vermeye çalışıyoruz. Büyükelçilerimizin şehrimizde yaşadığımız sıkıntıları yerinde görmesi bizim için çok önemli."

Berger ise bölgede 60 okulun temel atma törenine katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birtakım merkezlere de destek verdik. Bundan sonraki süreçte de belediyelere fayda sağlanacaktır ama belediyelere yönelik proje çalışmaları var, bu konuda planlamalar yapılıyor. Mülteci konusunda belediyelerin kamu yönetimini birazcık daha zorlaması lazım. Mültecilere yönelik fon kaynaklarıyla ilgili olarak birtakım görüşmeler yapılacak. Bu kapsamda belediyelere ilişkin desteklerde bir artışa gidilecektir. Gaziantep deyince akla mülteciler gelmemeli, bu şehir bunun ötesinde mükemmel bir şehirdir."