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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Hatay'da

- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Ata'yı ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Hatay'da

HATAY (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Ata, ziyarette AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ve beraberindekileri medeniyetler şehri Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Vali Yardımcısı Erol Özkan ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Bayram Kerkez'inde hazır bulunduğu ziyarette, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde hizmet veren Göçmen Sağlığı Merkezi'ne bir proje kapsamında tedarik edilen medikal ekipmanların hizmete sunulmasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.


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