AB ve BM'ye Rohingya çağrısı

WASHINGTON (AA) - Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Myanmar hükümetinin ülkenin batısındaki Arakan eyaletinin Maungdaw bölgesine takviye birlik göndermesinin "Rohingya soykırımının daha da ileriye götürülmesi anlamına geldiğini" belirterek, "Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve bölge hükümetlerinden, Myanmar hükümetine, Rohingya toplumunun tamamen yıkımına son vermesi için baskı yapmasını istiyoruz." dedi.

Konsey Başkanı Hla Kyaw, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan'a gönderilen 33. Hafif Piyade Bölüğünden birliklerin etnik topluluklara yönelik ciddi insan hakkı ihlalleri konusunda en kötü tanınan askeri birlik olduğunu söyledi.

Konuşlandırmanın Arakan'da kalıcı askeri varlık oluşturmak ve "Rohingya soykırımını" ilerletmek için yapıldığını dile getiren Kyaw, "Rohingya soykırımının daha da ileriye götürülmesi ordunun başlıca amacı. Arakan'daki istikrarsızlık, ordunun eyalette ağır ve kalıcı varlığına bahane olarak kullanılıyor." diye konuştu.

- "Myanmar hükümetine baskı yapılmasını istiyoruz"

Maungdaw'da ay başında 7 köylünün öldürülmesinin ardından tansiyonun yükselmesine değinen Kyaw, cinayetlerin "üst düzey askeri istihbarat tarafından bahane olarak ortaya çıkarıldığını" savundu.

ERC Başkanı Kyaw, "İlk olarak, askeri istihbarat bir bahane veya problemler oluşturdu. Sonra devlet propaganda medyası hiçbir delil veya kurallara uygun soruşturma olmaksızın Rohingyaların (Arakanlı Müslümanlar) cinayete karıştığı söylentilerini yaydı." diye konuştu.

Ordunun bölgeye gönderilmesinin ardından Rohingyalara yönelik günlük ihlallerde olağan dışı artışı belgelediklerini kaydeden Kyaw, ihlallerde Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin suç ortaklığı yaptığını ileri sürdü.

Kyaw, "Maalesef Suu Çii, Rohingya soykırım gündeminin ilerletilmesinde orduyla hemfikir. Batı, durumu daha da kötüye götürmek için bu konuda sürekli sessiz. AB, BM ve bölge hükümetlerinden, Myanmar hükümetine, Rohingya toplumunun tamamen yıkımına son vermesi için baskı yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Myanmar hükümetinden cumartesi günü yapılan açıklamada, Arakan'ın kuzeyindeki Maungdaw'a 500 civarında takviye askerin konuşlandırıldığı belirtilmişti. Bölgede çarşamba gününe kadar çıkan olaylarda 59 sivilin öldüğü, 33 sivilin kaybolduğu kaydedilen açıklamada, "Hükümet, hukuk çerçevesinde terörist eylemlere karşı etkili önlemi kararlılıkla alacaktır. Tüm aşırılıklara ve bu suça iştirak edenlere karşı harekete geçilecektir." denilmişti.

Bölgeye takviye birlik gönderilmesi üzerine BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, "Bu gelişme çok kaygı verici. Hükümet, güvenlik güçlerinin tüm koşullar altında itidalli hareket etmesini ve Arakan eyaletinde güvenlik durumunu ele alırken insan haklarına saygı göstermelerini temin etmelidir." ifadesine yer verilmişti.

Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına düzenlenen, 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı. Operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.



Rohingya azınlığın temsilcileri, operasyonlarda bugüne kadar yaklaşık 400 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. BM, bölgede yaşananları aydınlatmak üzere kendi araştırma komisyonunu görevlendirmiş ancak Myanmar hükümeti komisyon üyelerinin bölgeye erişimini engellemişti.