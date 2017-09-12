AB ve Polonya arasındaki gerginlik

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal etmekle suçladığı Polonya'ya geri adım atması için bir ay süre verdi.

AB Komisyonu, Polonya hakkında başlatılan ihlal sürecinde üç adımdan ikincisine geçti. Polonya'dan hukuk sistemiyle ilgili tepki çeken yasal değişiklikleri geri almasını isteyen Komisyon, önerilerin yerine getirilmesi için bir ay süre tanıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Komisyon, "Eğer Polonya makamları uygun tedbirleri almazlarsa Komisyon, davayı Avrupa Adalet Divanına götürmeye karar verebilir." ifadeleri kullanıldı.

Polonya'ya daha önce iki ay süre verilmiş, bu süre zarfında AB Komisyonunun önerilerini dikkate almayan Varşova yönetimi, yasal değişikliklerin AB kanunlarına aykırı olmadığını savunmuştu.

Muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), 2015'te yapılan seçimlerde iktidara gelmiş, ülkede bir dizi değişikliği hayata geçirmişti. Bunlar arasında yer alan, kamu yayın kuruluşları yöneticilerinin atanmasını ve Anayasa Mahkemesinin yargılama usüllerinde değişiklik yapılmasını öngören yasal düzenlemeler tepki çekmişti. AB Komisyonu, yeni düzenlenmeleri 2016 yılı başında hukuki incelemeye almıştı.

Aralık 2015'te yürürlüğe giren değişiklikler, Anayasa Mahkemesinin karar alması için gereken basit çoğunluk uygulamasına son vererek üçte iki çoğunluğun sağlanması koşulu getirdi.

Kamuya ait radyo ve televizyonların yöneticilerinin atanması ve görevden alınması yetkisi de doğrudan hazine bakanına verildi.