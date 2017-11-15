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AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Myanmar'a gidecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Myanmar'a gideceği, bu çerçevede Arakan eyaletindeki durumu ele alacağı açıklandı.

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Myanmar'a gidecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, 13. Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Myanmar'a gideceği, bu ziyarette Arakan eyaletindeki durumu da ele alacağı bildirildi.

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Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mogherini'nin zirve öncesinde Bangladeş'e bir çalışma ziyareti düzenleyeceği, bu çerçevede Arakanlı Müslüman sığınmacıların yoğun olduğu Cox's Bazar kentindeki kampları ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, Mogherini'nin Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın yanı sıra insani yardım kuruluşlarının da temsilcileriyle bir araya geleceği, Bangladeş'in karşı karşıya kaldığı sığınmacı krizi bağlamında AB'nin ülkeye desteğini hatırlatacağı aktarıldı.

Mogherini'nin 20-21 Kasım'da Myanmar'ın başkenti Nepido'da 13. Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Avrupa Delegasyonunun başkanlığını yapacağı bildirilen açıklamada, toplantının bu seneki temasının "Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma için Ortaklığı Güçlendirme" olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısının gelecek sene Brüksel'de düzenlenecek 12. ASEM Zirvesi için de hazırlık niteliğinde olduğu, toplantı gündeminin güvenlik, ekonomi, terörle mücadele ve şiddet içeren aşırılık olacağı vurgulandı.

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— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 20, 2017

Ziyaret kapsamında Mogheri'nin ikili görüşmeler de yapacağı kaydedilen açıklamada, "Ziyaret Arakan eyaletindeki durumun da ele alınması için fırsat sunacak." ifadeleri yer aldı.

Muhabir: Şerife Çetin

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ABArakanAvrupa BirliğiDünyaFederica MogheriniMyanmar
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