Abant, Gölcük ve Karatlkaya'ya yoğun ilgi

BOLU (AA) - Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, doğal güzellikleri ile ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

İki gündür aralıklarla devam yağış dolayısıyla kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği Kartalkaya'da, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yerli ve yabancı tatilcilere yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet veriyor. Tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan pistlerde kayak ve snowboard yaparak, karın keyfini çıkartıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Abant ve Gölcük tabiat parkları da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Yağan karın altında Abant Gölü çevresinde yürüyüş yapan, ata ve faytona binen tatilciler, kar yağışıyla oluşan kartpostallık manzarayı da fotoğraflıyor. Bölgedeki iki otel ise yüzde 95 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Yaz ve bahar mevsimlerinde ormanın göknar ve kayın ağaçlarıyla bezeli bitki örtüsünü suyun üzerine yansıtarak tatilcilere eşsiz manzaralar sunan Gölcük Tabiat Parkı da kar yağışıyla büründüğü yeni çehresiyle ziyaretçilerine keyifli bir hafta sonu tatili sunuyor.



