Abant ve Gölcük'te kar bereketi

BOLU( AA) - Kar kalınlığının yaklaşık 25 santimetreye ulaştığı Abant ve Gölcük tabiat parklarında, turist yoğunluğu yaşanıyor.

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Yerli ve yabancı turistler, bu manzarayı görmek ve karın tadını çıkarmak için Abant'a akın etti.

Bölgeye gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, at ve faytonlarla göl turu attı. Bazı tatilciler ise piknik alanlarında mangal yakarak hem karın hem de manzaranın keyfini çıkardı.

Abant'a Ankara'dan geldiğini söyleyen Mısra Gürses, burasının çok güzel olduğunu belirterek, "Abant'a yaz aylarında da gelmiştik. O zaman başka güzel, şimdi başka güzel. Kar daha güzel bir hale getirmiş. Herkesin gelip görmesi gerekir." diye konuştu.

Bolu'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı da tatilcilerin akınına uğradı.

Gölcük'e gelen vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaptı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı tatilciler, göl çevresindeki piknik alanlarında mangal yakarken, bazıları ise golf arabalarıyla tur attı.



